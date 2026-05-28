Liverpool : accord verbal entre Andrew Robertson et Tottenham

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Andrew Robertson semble désormais se rapprocher fortement d’un nouveau défi en Premier League. Déjà dans le viseur de Tottenham lors du dernier mercato hivernal, le latéral écossais, en fin de contrat dans les prochaines semaines, aurait finalement fait son choix de rester en Angleterre malgré plusieurs sollicitations étrangères. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé entre le joueur et le club londonien, ouvrant la voie à une arrivée imminente.

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En effet, un accord verbal aurait été trouvé pour Andrew Robertson à Tottenham, la signature étant à venir. Malgré l’intérêt insistant de la Juventus, l’opération ne devrait pas être remise en cause. Toujours apprécié par le nouveau projet mené par Roberto De Zerbi, Robertson devrait donc poursuivre sa carrière en Premier League, avec une officialisation attendue dans les prochains jours.