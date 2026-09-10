Coupe du Monde 2030 : la FIFA dément l’affirmation de Faouzi Lekjaa

Un peu plus tôt dans la journée, le président de la fédération marocaine de football, Faouzi Lekjaa, s’est fait remarquer lors d’un événement politique en affirmant que le Maroc allait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. « Ce que vous devez savoir, c’est que la province de Benslimane aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. (…) Et, si Dieu le veut, qu’il y ait une finale entre le Maroc et la France pour que nous puissions prendre notre revanche ».

La suite après cette publicité

Réelle information ou simple effet de manche ? Pour rappel, la FIFA n’a toujours pas officialisé la nouvelle. Contactée ce jeudi par RMC, l’instance dirigeante du football mondial a confirmé qu’elle n’avait pas encore pris sa décision concernant la ville et le stade qui allaient accueillir la finale. D’ailleurs, le média ajoute que toutes les villes hôtes de la compétition n’ont pas encore été désignées non plus. Patience.