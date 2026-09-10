Menu Rechercher
Commenter 15
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2030 : la FIFA dément l’affirmation de Faouzi Lekjaa

Par Matthieu Margueritte
1 min.
FIFA @Maxppp

Un peu plus tôt dans la journée, le président de la fédération marocaine de football, Faouzi Lekjaa, s’est fait remarquer lors d’un événement politique en affirmant que le Maroc allait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. « Ce que vous devez savoir, c’est que la province de Benslimane aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. (…) Et, si Dieu le veut, qu’il y ait une finale entre le Maroc et la France pour que nous puissions prendre notre revanche ».

La suite après cette publicité

Réelle information ou simple effet de manche ? Pour rappel, la FIFA n’a toujours pas officialisé la nouvelle. Contactée ce jeudi par RMC, l’instance dirigeante du football mondial a confirmé qu’elle n’avait pas encore pris sa décision concernant la ville et le stade qui allaient accueillir la finale. D’ailleurs, le média ajoute que toutes les villes hôtes de la compétition n’ont pas encore été désignées non plus. Patience.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier