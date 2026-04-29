PSG - Bayern Munich : Luis Enrique s’est-il trompé dans son coaching ?

«C’était un match exceptionnel. Je n’ai jamais vécu ça comme entraîneur, un match d’une telle intensité et cette envie de gagner… Je pense que tous les supporters ont aimé, quelle que soit l’équipe. Ils ont été contents de voir ce spectacle. Ce n’est pas le moment de voir le négatif. C’est seulement le 3e match qu’ils perdent cette saison. On a mérité de gagner, de faire match nul et de perdre». Voici ce que déclarait Luis Enrique au micro de Canal +, quelques instants après la victoire spectaculaire du PSG face au Bayern Munich (5-4) lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Et il est clairement difficile de donner tort au coach asturien, au regard du spectacle offert par les 22 acteurs ce mardi soir.

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Une victoire historique… mais des regrets ?

Observateurs, joueurs, supporters, dirigeants… tous étaient, en effet, rapidement unanimes pour dire que ce choc au sommet a très certainement approché de très près les plus belles soirées de l’histoire de la compétition. Oui mais voilà, le PSG peut aussi nourrir quelques regrets après cette confrontation complètement folle. La raison ? Cet avantage de trois buts à l’heure de jeu (5-2). Au coup de sifflet final, Ousmane Dembélé reconnaissait d’ailleurs que son équipe s’était certainement un peu arrêtée de jouer. «Des regrets à 5-2 ? Non, on a eu une équipe en grande forme en face de nous. On a pu marquer 3 buts en un court instant. Le plus important c’est de savourer cette victoire», tempérait de son côté Lucas Hernandez, présent en zone mixte.

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Pourtant, force est de constater que le club de la capitale a raté une belle opportunité de se présenter à Munich avec un matelas confortable. Une avance de trois buts qui a finalement fondu comme neige au soleil avec deux réalisations, coup sur coup, signées Dayot Upamecano (65e) et Luis Diaz (68e). Un réveil munichois concordant également avec la sortie d’un certain Warren Zaïre-Emery (64e). Aligné dans un rôle de milieu relayeur, le Titi parisien avait, jusqu’alors, réalisé une copie parfaite. Précis dans la construction, serein face au pressing bavarois et précieux dans son travail défensif - notamment pour venir soutenir Nuno Mendes face à l’intenable Michael Olise - WZE n’a finalement pas eu la chance de terminer ce match au sommet.

La sortie étonnante de Warren Zaïre-Emery

Suffisant pour remettre en question le coaching réalisé par Luis Enrique ? S’il convient de préciser qu’il existe une multitude de facteurs pouvant expliquer ce scénario, il est évident que l’entrée de Fabian Ruiz n’a clairement pas aidé le PSG à conserver sa maitrise dans l’entrejeu. Là où Zaïre-Emery harcelait le porteur de balle, l’Espagnol - très certainement encore à court de forme - a laissé plus de temps aux Munichois et s’est, parallèlement distingué avec quelques ballons perdus (33% de duels remportés, 2 ballons perdus). «Le rythme de ce match a été différent de la normalité. À cette intensité, les joueurs qui sont entrés ont apporté beaucoup. Fabian est très bien entré, Senny (Mayulu) et Bradley Barcola aussi», se défendait pourtant Luis Enrique en conférence de presse.

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Avant d’ajouter : «la qualité de cette équipe du Bayern est très claire. L’intensité a été exceptionnelle. On a gagné ce match, on est très contents, mais après le 5-2, tu penses pouvoir avoir autre chose. Mais on a mérité de gagner, on a mérité le nul, et on aurait aussi mérité de perdre ce match». Un discours légitime au regard du combat que se sont livrées les deux équipes et partagé par un certain Vitinha, qui n’a pas souhaité associer cette réaction du Bayern aux changements effectués par son entraîneur. «Je ne pense pas, ça concorde avec le timing (le but et l’entrée de Ruiz, ndlr) mais c’était un coup franc. Le Bayern avait trois buts de retard, il devait faire quelque chose, nous on voulait garder l’avantage même si on a continué de presser haut. C’est un peu plus mental, je préfère me concentrer sur ça que sur les remplaçants. On a tous été bien, on mérite des félicitations et il faut faire la même chose à Munich».

Alors certes, comme l’a rapidement indiqué le coach parisien, ce n’est peut-être pas le moment de voir le négatif. Oui, Senny Mayulu a apporté et aurait pu redonner deux buts d’avance aux siens si sa frappe n’avait pas heurté la transversale de Manuel Neuer (87e). Oui, Lucas Hernandez et Bradley Barcola ont fait le job en fin de match mais cette sortie de Warren Zaïre-Emery - crédité d’un 6,5 par la rédaction FM - n’aura pas manqué d’étonner plus d’un observateur présent sur place. Reste désormais à espérer que le PSG ne regrettera pas, d’ici une semaine, de n’avoir pas su conserver ce large avantage au score à une demi-heure du terme. Rendez-vous à Munich.