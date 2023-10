Barça : les objectifs énormes de Ferran Torres

La suite après cette publicité

Alors que son nom a souvent été lié à des rumeurs de départ cet été, Ferran Torres est impressionnant depuis le début de saison avec le FC Barcelone. Buteur à 4 reprises en 10 apparitions, l’ancien de Manchester City réalise de solides entrées en jeu et performe quand il est titulaire. Tout en bas de la hiérarchie cet été, le joueur formé à Valence jouit désormais d’une attention toute particulière de Xavi. Actuellement avec la Roja, Torres est également un joueur important pour Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol.

Interrogé sur ce regain de forme et ses futurs objectifs en Catalogne, l’attaquant polyvalent de 23 ans en a profité pour faire taire ses détracteurs au micro de Sport : «Dans un club comme Barcelone, c’est très compliqué. Vous êtes obligé de gagner chaque match et en plus de bien jouer. Bien souvent, vous ne pouvez pas tout obtenir. La discipline est essentielle pour moi car elle évite de s’écarter du chemin et les résultats arrivent. Cet été, je pense que certains m’ont mis à la porte plus que je ne l’étais réellement. Je ne veux pas dire qui… mais je suis clair sur le fait que je veux réussir au Barça. C’est un club très important pour moi car dès le premier jour il m’a donné confiance et je suis capable de réussir ici.»