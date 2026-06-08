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Coupe du Monde

Brésil : le communiqué médical sur la blessure de Neymar

Par Kevin Massampu
1 min.
Neymar, buteur contre la Bolivie @Maxppp

Victime d’une blessure au mollet ces derniers jours, Neymar poursuit sa course contre-la-montre avant la Coupe du Monde 2026. Le Brésil a donné des nouvelles rassurantes de sa star après de nouveaux examens médicaux passés ce lundi. La Fédération brésilienne a indiqué que les résultats étaient plutôt positifs.

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« Neymar a passé une IRM lundi et les examens ont montré une évolution favorable de son traitement, conforme aux prévisions. Il suivra le programme de rééducation établi par la commission médicale de l’équipe nationale brésilienne. » De quoi entretenir l’optimisme autour d’un retour du joueur de 34 ans pour le début du Mondial.

Pub. le - MAJ le
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