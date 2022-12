CdM 2022 : la ville de Naples à la fête après la victoire de l'Argentine

La suite après cette publicité

Loin de Doha ou de Buenos Aires, une autre ville célèbre la victoire de l'Argentine face à la France, en finale de la Coupe du Monde au Qatar. La ville de Naples en Italie, fief de Diego Maradona, a accueilli en masse les supporters argentins de toute l'Europe pour cette rencontre décisive. Les Argentins de Naples s'y sont rendus avant la finale, à la recherche d'une bénédiction et sont revenus après, pour fêter le succès de Lionel Messi et des siens. Selon la municipalité, plusieurs milliers d'Argentins, originaires de pays différents, ont envahi aujourd'hui les rues de Naples, dans le quartier de San Ferdinando en plein cœur de la cité : Suède, Suisse, République tchèque, Espagne, Tunisie. Tous venus en Campanie pour encourager l'Albiceleste au plus proche de Maradona.

Le «pèlerinage», comme ces supporters le disent, a lieu Via Toledo, qui croise deux des plus grandes places de la ville. Il s'est terminé à Largo Maradona, où se trouve la mythique fresque géante du Pibe de Oro, pour fêter la victoire de l'Argentine contre les Bleus. Chants, drapeau, fumigènes... Rien n'est laissé au hasard selon la Gazzetta dello Sport : «C'est pour Diego, qui nous regarde du ciel», ont chanté de milliers d'Argentins, venus célébrer la victoire de leur nation à Naples. Ils sont venus ici pour vivre le match assis à côté de leur Diego Armando Maradona où règne à jamais son esprit près de sa fresque murale devenue l'un des monuments les plus visités de la ville. Et il n'y a pas d'endroit plus proche du paradis ce dimanche soir que Naples pour les Argentins du monde.