Arsenal : nouveau record de précocité pour Max Dowman

Quelques jours après avoir obtenu son 14e titre de champion d’Angleterre, Arsenal s’apprête à disputer son ultime match de la saison en championnat face à Crystal Palace, ce dimanche. À cette occasion, Mikel Arteta a décidé de faire tourner son équipe et d’aligner une formation bis face aux Eagles, en prévision notamment de la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, dans six jours. Le technicien espagnol a par ailleurs choisi de titulariser l’un des plus grands espoirs d’Arsenal, à savoir Max Dowman.

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Déjà apparu cette saison avec les Gunners, le jeune prodige anglais de 16 ans va entamer son tout premier match de Premier League, à Selhurst Park. Avec cette titularisation, il bat également un important record de précocité, en devenant le plus jeune joueur à démarrer une rencontre de Premier League, à seulement 16 ans et 144 jours. Pour rappel, il est déjà le plus jeune buteur de l’histoire du championnat anglais (16 ans et 73 jours) depuis sa réalisation contre Everton, le 14 mars dernier.