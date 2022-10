FC Barcelone : la presse catalane s'agenouille encore devant Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Un but et trois passes décisives. Autant dire que dimanche soir, lors de la réception de l'Athletic, Ousmane Dembélé a réussi à montrer son plus beau visage. Face à une équipe pourtant solide cette saison, entraînée par l'ancien de la maison Ernesto Valverde, Dembouz a encore mis tout le monde d'accord, lui qui est régulièrement encensé depuis le début de saison par les médias catalans. Un sacré face turn comme diraient les amateurs de catch, puisqu'il y a encore quelques mois, il était régulièrement critiqué et était même souvent le bouc émissaire des médias et des fans...

Dans une configuration un peu différente, Xavi ayant cette fois tenté un système avec quatre milieux de terrain, l'ancien du Stade Rennais a réussi à être décisif à quatre reprises, créant du danger en permanence face à des Basques qui n'étaient clairement pas préparés. Mais surtout, et c'est une constante depuis le début de la saison, Dembélé a très souvent fait le bon choix dans les derniers mètres. De quoi ravir les médias locaux, à l'image de Mundo Deportivo, qui souligne qu'il est le troisième meilleur passeur européen sur l'année 2022 avec 15 passes décisives, seulement devancé par Messi (19) et Kevin De Bruyne (16).

Son meilleur match avec le Barça ?

Le média parle même d'un « Dembélé anthologique », lui attribuant un joli 10/10 dans les notes de la rencontre. Sur chaque action, il a fait ce qu'il fallait faire. «Un match parfait», ajoute le journal local. Sport lui attribue également la meilleure note de la partie avec un 9/10, et un nombre d'articles conséquents à son sujet, où on donne notamment raison à Xavi d'avoir eu une confiance aveugle en lui. Le public du Camp Nou l'a également salué avec une belle ovation lorsqu'il a été remplacé en deuxième période.

Xavi était logiquement ravi après le match, mais il en a aussi profité pour confirmer qu'il attend du Français qu'il soit à ce niveau à tous les matchs. « Dembélé a des jours où il est plus épais et d'autres où il est stellaire, comme aujourd'hui. Ce qu'il doit faire, c'est être stellaire tous les jours », a ainsi lancé le Catalan. Le message est passé.