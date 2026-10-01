Krépin Diatta signe à Watford

Il était sans club depuis le mois de juin et la fin de son contrat avec l’AS Monaco. L’international sénégalais Krépin Diatta rebondit finalement en Championship du côté de Watford, actuellement 20e de la deuxième division anglaise. «Le Watford FC a officialisé le transfert de l’international sénégalais Krépin Diatta. Le joueur de 27 ans, capable d’évoluer à plusieurs postes sur le côté droit, arrive à Vicarage Road en transfert libre après cinq saisons et demie à l’AS Monaco», a communiqué le club anglais.

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International signing during the international break 🦁🇸🇳



Bienvenue, Krépin Diatta! 🫡 pic.twitter.com/Kr2hIQK3u7 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 1, 2026

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe. Après avoir discuté avec les gens d’ici, le projet est devenu très clair dans mon esprit. Watford est un grand club qui évoluait en Premier League il n’y a pas si longtemps, et je pense que c’est là qu’il devrait être », a déclaré Diatta, qui s’est engagé pour 1 an, avec une option pour une année supplémentaire.