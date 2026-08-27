Le Real Madrid sous le charme de Manu Koné

International français (19 capes) et restant sur de bonnes prestations avec l’AS Roma, Manu Koné (25 ans) est un joueur qui tire son épingle du jeu actuellement. Alors qu’il dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros qui pourrait intéresser les gros clubs, le Real Madrid s’est mêlé à la lutte.

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Selon As, les Merengues ont décidé de l’observer à plusieurs reprises comme le week-end dernier contre la Fiorentina lors d’une victoire 4-0. Le joueur qui dispose encore de trois ans de contrat avec l’AS Roma disposer d’un profil qui correspond à ce que recherche José Mourinho, mais le Real Madrid n’entend pas aller plus loin pour le moment. Les Merengues considèrent leur mercato comme terminé, mais continuent d’y songer pour l’avenir.