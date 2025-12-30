L’IA, la nouvelle arme secrète des clubs pour le mercato

Intrigante, fascinante, parfois inquiétante, l’intelligence artificielle s’est imposée ces dernières années comme l’un des grands sujets de débat de notre époque. Longtemps cantonnée aux laboratoires de recherche ou aux industries de pointe, elle irrigue désormais tous les pans de la société, du monde de l’entreprise à la santé, en passant par la culture et le divertissement. Le football, longtemps perçu comme un bastion de l’instinct, de l’émotion et de l’imprévisible, n’échappe pas à cette révolution silencieuse. Mieux encore puisqu’il en devient l’un des terrains d’expérimentation les plus dynamiques. Derrière les projecteurs, dans les bureaux des directions sportives et des cellules de recrutement, l’IA s’érige progressivement comme une arme stratégique. Analyse de performance, suivi médical, scouting, négociations contractuelles, expérience des supporters : la data est désormais partout. Dans un football mondialisé, ultra-concurrentiel et de plus en plus financiarisé, exploiter intelligemment l’information n’est plus un luxe, mais une condition de survie. Au cœur de cette transformation, l’intelligence artificielle est en train de redessiner les règles du mercato.

La data, omniprésente dans le quotidien des clubs

Cette transformation est déjà bien engagée, notamment en France, où l’usage de la data et de l’intelligence artificielle progresse à grande vitesse. Les clubs disposent aujourd’hui d’un volume d’informations inédit, issu aussi bien des compétitions que des entraînements ou des prestataires spécialisés. Une évolution qui impose de nouveaux outils et de nouvelles compétences pour exploiter efficacement cette matière première : « l’usage de la data et de l’intelligence artificielle progresse fortement dans le football français, parfois davantage que dans d’autres pays européens, nous explique Julien Legavre, responsable du pôle Sport d’Avisia, cabinet de Conseil Data & IA. Aujourd’hui, la donnée est omniprésente. Les clubs y ont accès à travers la Ligue professionnelle, mais aussi via des abonnements auprès de différents fournisseurs spécialisés. Cela représente une volumétrie considérable d’informations à analyser et à exploiter. Pour en tirer le meilleur parti, il est indispensable de s’appuyer sur des outils adaptés, capables de traiter et d’optimiser ces données. L’intelligence artificielle s’inscrit pleinement dans cette logique. Les usages se structurent autour de deux grands axes. Le premier concerne la performance sportive : suivi individualisé des joueurs, automatisation des rapports, analyse des performances, y compris sur le plan physique. Les clubs disposent à la fois de données issues des matchs, des statistiques pures et de données collectées au quotidien, notamment grâce aux dispositifs GPS désormais utilisés par l’ensemble des équipes professionnelles. »

L’exploitation de ces données ne se limite pas au terrain. En combinant différentes sources d’informations, les clubs peuvent affiner leur approche sportive, mais aussi nourrir leurs stratégies économiques et relationnelles : « la combinaison de ces différentes sources permet de produire des rapports automatisés, d’anticiper les risques de blessures et d’identifier des indicateurs clés pour le recrutement. Le second grand axe concerne davantage les dimensions économiques et stratégiques des clubs. Il ne s’agit plus uniquement de performance sportive, mais aussi de répondre à des enjeux business, notamment du point de vue des dirigeants. L’exploitation de la data et de l’IA ouvre ainsi des perspectives en matière d’expérience fan, en permettant de se rapprocher des supporters et de proposer des interactions plus personnalisées. Ces deux blocs d’usage sont en pleine expansion et s’imposent progressivement dans l’écosystème du football professionnel », précise Julien Legavre. L’intelligence artificielle s’impose ainsi comme un outil transversal, au croisement de la performance et du développement du club. D’ailleurs, près de 65 % des clubs de football dans le monde utilisent des algorithmes d’IA pour améliorer les décisions tactiques d’après les estimations de Gitnux.

Face à cette multiplication des sources, l’enjeu principal pour les clubs réside désormais dans l’organisation et la structuration de l’information. Sans socle de données solide, l’intelligence artificielle ne peut produire tout son potentiel : « tout dépend ensuite de la manière dont un club est structuré en matière de gestion des données. Celles-ci proviennent de multiples sources, souvent hétérogènes. Le premier enjeu consiste donc à organiser et à centraliser ces informations au sein d’un socle de données cohérent. Cette base permet ensuite de faciliter et d’optimiser l’ensemble des cas d’usage évoqués. À ce sujet, de nombreuses grandes entreprises ont pris de l’avance sur le monde du sport dans l’exploitation de la data. On observe aujourd’hui que cette structuration est devenue un passage obligé. C’est précisément le virage que sont en train de négocier de plus en plus de clubs de football ». Une problématique bien connue dans le monde de l’entreprise, que le football est en train d’intégrer à son tour.

Le mercato à l’ère des algorithmes

Le recrutement est l’un des domaines où l’impact de la data et de l’IA se fait le plus sentir. Les clubs, mais aussi les joueurs et leurs agents, s’appuient de plus en plus sur des analyses chiffrées pour étayer leurs décisions et leurs négociations : « un exemple marquant d’utilisation de la data est celui de Kevin De Bruyne, qui avait appuyé la renégociation de son contrat sur des données précises, avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé. Ce type de pratique est appelé à se généraliser. Les clubs disposent aujourd’hui d’une connaissance très fine des joueurs grâce à la masse de données collectées. Ils peuvent identifier précisément leurs points forts, leurs axes de progression et évaluer leur adéquation avec un collectif ou un projet de jeu. La data s’invite donc pleinement dans les négociations, mais aussi du côté des agents, qui y voient un levier supplémentaire. Un agent capable de présenter un dossier complet, étayé par des statistiques solides, démontrant par exemple que son joueur excelle dans certains domaines et correspond parfaitement aux principes de jeu d’un entraîneur, dispose d’un argumentaire renforcé. Les comparaisons avec d’autres joueurs au même poste, y compris sur des périodes passées, permettent également de mettre en évidence un potentiel de valorisation ». A noter que 78 % des clubs de Premier League ont adopté une forme de technologie d’IA pour le scouting et l’analyse de performance, toujours selon la plateforme spécialisée Gitnux.

Si la technologie permet d’affiner les choix et de limiter les erreurs, elle ne prétend pas éliminer toute part d’incertitude : « il y aura toujours une part d’imprévu dans le recrutement. L’intelligence artificielle et la data doivent avant tout être envisagées comme des outils d’aide à la décision. Leur rôle est de réduire le risque d’erreur en s’appuyant sur des critères objectifs et clairement définis : caractéristiques de jeu, besoins de l’effectif, contraintes budgétaires. À partir de ces paramètres, la data permet d’établir une présélection de profils pertinents. Cela réduit considérablement le champ de recherche et fait gagner un temps précieux aux clubs, aux recruteurs et aux scouts, en concentrant leur analyse sur un panel plus restreint de joueurs. Certains aspects demeurent difficiles à quantifier, notamment tout ce qui relève du mental, de l’entourage ou des relations humaines. Sur ces dimensions, la donnée atteint ses limites et l’évaluation humaine reste indispensable », analyse Julien Legavre, qui a participé à la création du Avisia Player Index. D’ailleurs, le footballeur britannique Demetri Mitchell a confié, au micro du podcast anglais From My Left, s’être appuyé sur ChatGPT pour négocier son dernier transfert à Leyton Orient, club londonien évoluant en troisième division anglaise.

Enfin, si l’IA s’impose comme un allié du quotidien, son déploiement reste conditionné par les moyens financiers des clubs. Une réalité qui pose la question des inégalités, même si certaines initiatives visent à en limiter l’impact : « La data permet ainsi de réduire l’incertitude en libérant du temps pour approfondir ces aspects plus humains, tout en conservant ce regard essentiel propre au football. On le rappelle souvent : la data ne remplace personne, elle accompagne les décisions au quotidien, en apportant de la réassurance ou en accélérant les processus. Bien sûr, les disparités budgétaires entre les clubs influencent l’accès aux outils et aux données les plus avancés. Les moyens financiers conditionnent en partie la capacité à développer des solutions d’intelligence artificielle performantes. Toutefois, la Ligue cherche à atténuer ces écarts en mettant à disposition certaines données à l’ensemble des clubs, afin de limiter les déséquilibres et les biais concurrentiels », conclut Julien Legavre. Entre puissance des algorithmes et intuition humaine, le football avance sur une ligne de crête. L’intelligence artificielle n’a pas vocation à remplacer le jeu, mais à en affiner les décisions. Reste aux clubs à trouver le juste équilibre pour transformer la donnée en avantage, sans perdre l’âme du football.