Strasbourg : Kevin Gameiro justifie son retour

C'est un très joli coup réalisé par le RC Strasbourg Alsace sur ce mercato estival 2021. Libre de tout contrat depuis son départ du Valencia CF, Kevin Gameiro (34 ans) a fait le choix de revenir au RCSA. Le club alsacien a officialisé la nouvelle ce dimanche soir, indiquant que l'homme aux 13 sélections avec l'équipe de France (3 buts) s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Dans le communiqué publié par Strasbourg, l'ancien avant-centre du PSG, de Lorient ou encore de Séville a expliqué son choix, non sans un brin de bonheur.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux de rejoindre le Racing. C’est une grande fierté de pouvoir reporter ce maillot et de retrouver les supporters. J’ai toujours continué à suivre le club même dans les mauvais moments. Strasbourg c’est ma maison. C’est ici que j’ai été formé, que j’ai fait mes premiers pas en professionnel et que j’ai également rencontré ma femme. C’était le moment de revenir », a ainsi confié Kevin Gameiro, qui sera très observé et attendu sur les pelouses de Ligue 1 dans les prochains mois.