Nîmes-PSG : les compositions officielles

Thomas Tuchel l'avait déploré hier, le Paris Saint-Germain est décimé au moment de se déplacer au stade des Costières de Nîmes à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1. Depuis, l'entraînement de veille de match et l'annonce du groupe parisien ont confirmé la tendance avec pas moins de 10 absences : Marquinhos, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Danilo Pereira, Marco Verratti, Julian Draxler, Ángel Di María, Mauro Icardi et Neymar.

Côté nîmois, les temps sont aussi durs avec notamment les blessures de Zinedine Ferhat et Sidy Sarr, tandis que le capitaine Anthony Briancon est suspendu. Ces derniers compteront donc sur Baptiste Reynet, derrière une défense à quatre composée de Gaëtan Paquiez, Florian Miguel, Loïck Landre et Patrick Burner. Un cran plus haut, Lucas Deaux et Lamine Fomba sont associés à Andrés Cubas. Devant, l'arrivant Niclas Eliasson est associé à Renaud Ripart et Nolan Roux. Le taulier Keylor Navas gardera pour sa part les cages parisiennes, protégé par le quatuor Mitchel Bakker, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi. Dans l'entrejeu, le rugueux Leandro Paredes accompagne Idrissa Gueye et la recrue Rafinha. Alors qu'en attaque, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé sont alignés aux côtés Moise Kean.

Les compositions des équipes :

Nîmes : Reynet - Paquiez, Landre, Miguel, Burner - Deaux, Fomba, Cubas - Ripart, Roux, Eliasson.

PSG : Navas - Bakker, Kimpembe, Diallo, Florenzi - Paredes, Gueye, Rafinha - Sarabia, Kean, Mbappé.