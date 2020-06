Tottenham : José Mourinho annonce la couleur pour le mercato

Le mercato sera spécial pour la majorité des clubs. En raison de la crise économique liée au coronavirus, les formations européennes n'auront pas les moyens de se renforcer cet été et devront pour cela privilégier les prêts ou échanges de joueurs. Certains cadors disposent tout de même des liquidités nécessaires et à écouter José Mourinho, Tottenham n'en fait pas partie. En conférence de presse, le coach portugais a annoncé la ligne de conduite du club sur le marché des transferts.

« Je pense que nous allons toujours être très équilibrés, c'est ce que Tottenham est normalement. Vous avez déjà des exemples de clubs investissant et effectuant des mouvements importants sur le marché. Nous savons que nous n'allons pas être comme cela », a-t-il déclaré avant de nuancer ses propos. Ne pas dépenser de sommes astronomiques ne revient pas à dire que les Spurs ne recruteront pas. José Mourinho a tenu le souligner. « Mais est-ce que je m'attendrais à ce que nous ne fassions rien et que nous restions exactement avec la même équipe que nous avons en ce moment ? Ma réponse est non. Nous allons améliorer notre équipe de la manière dont nous pouvons le faire. Pas de problème », a-t-il conclu.