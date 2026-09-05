Santos : nouvelle blessure pour Neymar

Touché à la cuisse droite lors de l’élimination de Santos face à Palmeiras mercredi en quarts de finale de la Coupe du Brésil, Neymar connaît désormais la nature de sa blessure. Les examens passés par l’attaquant brésilien ont révélé une lésion musculaire de type 2B, a annoncé son club vendredi.

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La durée exacte de son indisponibilité n’a pas été précisée, mais elle devrait être comprise entre deux et trois semaines. Neymar, qui s’était plaint de l’état de la pelouse après la rencontre, devrait donc manquer plusieurs rendez-vous avec Santos. Son coéquipier Alvaro Barreal, également blessé mercredi, souffre de son côté d’une lésion du biceps fémoral de type 2A à la cuisse gauche.