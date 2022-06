Naïm Laidouni intéresse la Liga

Actuellement sous les couleurs de l'Algérie pour disputer le tournoi Maurice Revello, Naïm Laidouni (19 ans) va quitter Clermont à l'issue de son contrat stagiaire professionnel. Malgré des bonnes prestations avec l’équipe réserve professionnelle évoluant en National 3, le défenseur central de 19 ans qui culmine à 1m87 ne poursuivra pas l'aventure avec la formation du Puy-de-Dôme.

Selon nos informations, Laidouni, titulaire et auteur d'une très belle performance avec les Fennecs lors de la première journée face au Japon, est actuellement suivi par plusieurs écuries en National. Mais ce n'est pas tout. À l'étranger, Majorque, le Betis et Villarreal sont ainsi venus aux renseignements. En attendant, le protégé de Noureddine Ould Ali retrouvera la Colombie ce vendredi (16h30) avant de défier les Comores lundi prochain (16h30) dans le cadre du Groupe C du Festival international espoirs.