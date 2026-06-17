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Coupe du Monde

Pape Gueye : « on a regardé la France dans les yeux »

Par Jordan Pardon
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Avec toutes les qualités qu’on leur connaît, les Sénégalais n’auraient pas démérité de mener à la pause face à l’équipe de France hier soir. En première mi-temps, les hommes de Pape Thiaw ont imposé à leurs adversaires un défi de taille auquel les Bleus auront eu besoin de temps avant d’en trouver les réponses. La France l’a finalement emporté 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, mais Pape Gueye avait des regrets à l’issue du match, comme son sélectionneur.

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«Honnêtement, il y a un peu de regrets, je pense qu’on a regardé cette équipe dans les yeux. On a proposé notre football, je pense qu’on était bien dans l’ensemble, à la fin, c’était un peu plus compliqué avec la chaleur et la difficulté de ce qu’ils nous ont proposé. Mais dans l’ensemble, on va garder les bonnes choses, on a fait face à l’une des meilleures équipes du monde. Avec l’armada offensive qu’ils ont, dès qu’ils ont une occasion, ils sont dangereux. Face à ce type de joueurs, on sait qu’il faut être vigilant, même quand on a le ballon, ils sont dangereux on l’a vu sur les buts.»

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