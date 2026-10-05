Santi Denia est un nom bien connu en Espagne. Ancien sélectionneur au sein des équipes de jeunes de la sélection espagnole, Denia est désormais le sélectionneur de la Tchéquie après la Coupe du Monde totalement ratée de la la Narodni tym. Lors de cette phase de Ligue des Nations, la Tchéquie n’a pas été gâtée en étant dans le même groupe que l’Espagne et l’Angleterre. L’occasion pour lui de voir à l’oeuvre Anthony Gordon. Et pour Denia, l’attaquant du FC Barcelone est au même niveau que Lamine Yamal comme il l’a expliqué à The Guardian :

La suite après cette publicité

«Gordon ? Quel joueur ! Quel footballeur, mon Dieu ! Il est au même niveau que… je ne sais pas, j’allais dire Lamine. Jeune, audacieux, excellent en un contre un, rapide. Et quel travail formidable le football anglais a accompli en révélant des joueurs comme lui ! Écoutez, chaque pays a son identité, il faut la respecter, l’embrasser. On ne peut pas changer du jour au lendemain ; le succès n’est pas immédiat, c’est un processus. On fera des erreurs, mais il faut savoir où l’on va. En 15 ans avec les jeunes, nous nous sommes développés, nous avons évolué, nous nous sommes adaptés. Regardez ce que font les autres fédérations. Ce n’est pas du plagiat, c’est de l’apprentissage.»