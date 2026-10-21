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Ligue des Champions

Le PSG veut toujours prolonger Khvicha Kvaratskhelia malgré sa blessure

Par Maxime Barbaud
1 min.

Une grave blessure qui ne remet pas en cause les plans initiaux. Khvicha Kvaratskhelia sera absent plusieurs mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit intervenue lors de la victoire du PSG sur le FC Barcelone ce mardi soir en Ligue des Champions (4-2). Il devrait se faire opérer d’ici 10 jours.

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Cela n’empêchera pas les discussions quant à une prolongation du Géorgien de se poursuivre. Selon RMC, les deux parties ont déjà commencé les négociations pour un nouveau contrat de trois saisons supplémentaires (de 2029 à 2032). Il reste encore à s’entendre sur les conditions salariales.

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