Mercato : le FC Barcelone pense à un international algérien pour janvier

« Nous sommes ouverts à l’idée de recruter les meilleurs joueurs pour l’équipe, tout joueur susceptible de nous faire progresser. Je l’ai dit pendant le mercato : nous discutons toujours de ce qui est le mieux pour l’équipe, de la manière dont nous pouvons l’améliorer. C’est ce que nous faisons actuellement. Nous verrons bien. Il nous reste encore quelques semaines avant l’ouverture du mercato. Nous en avons discuté avec Deco et Bojan ainsi qu’avec mon staff. C’est ainsi que nous procédons. Si nous le pouvons, nous le ferons peut-être ». Fin octobre, Hansi Flick était très clair : le Barça envisage de recruter cet hiver.

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Il faut dire que même si les Blaugranas sortent d’une belle victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid, le secteur défensif inquiète beaucoup les supporters. Il est considéré comme le point faible de l’équipe, et plusieurs défenseurs ont connu des pépins physiques ces dernières semaines, obligeant l’entraîneur allemand à bricoler. Surtout qu’il pourrait y avoir des départs, à l’image d’Alejandro Baldé, pas dans les plans du coach. Jules Koundé est aussi présenté comme un possible partant par les médias catalans.

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Un joueur placardisé cette saison

De nouveaux visages pourraient donc débarquer, en défense centrale - le nom de Lisandro Martinez (Manchester United) revient beaucoup - ainsi que pour le poste de latéral gauche. Comme l’indique Sport, le FC Barcelone apprécie beaucoup Rayan Aït-Nouri (25 ans), le joueur algérien de Manchester City. Il a très peu de temps de jeu sous les ordres d’Enzo Maresca, n’ayant pas joué la moindre minute en Premier League cette saison, et devrait quitter l’Etihad Stadium au mois de janvier. Il est d’ailleurs déjà convoité par les voisins de Manchester United.

Le média catalan indique que le Barça apprécie beaucoup le profil du joueur, et qu’il correspond à ce que cherche le club chez un latéral. Un joueur de couloir particulièrement offensif, bon balle au pied, dans les petits espaces, et qui aide à créer du surnombre dans les derniers mètres. Il était d’ailleurs déjà suivi par les Catalans avant sa signature à City en 2025 pour 36 millions d’euros, alors qu’il évoluait à Wolverhampton. Reste désormais à s’entendre avec les Skyblues. Surtout, il faudra d’abord vendre pour avoir du cash à disposition…