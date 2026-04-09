Igor Paixão juge le nouveau logo de l’OM

Demain, l’Olympique de Marseille reçoit Metz pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les joueurs d’Habib Beye arboreront le nouveau logo du club phocéen. Présent face aux médias, Igor Paixão a donné son avis sur ce nouvel emblème.

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« J’aime les deux, mais celui-ci est moderne. J’ai beaucoup aimé, je suis impatient de jouer avec ce nouveau logo. C’est très moderne, j’ai bien aimé, ça va être très beau sur le maillot », a-t-il déclaré en conférence de presse.