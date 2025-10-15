L’Eintracht Francfort veut déjà se débarrasser d’Elye Wahi

Le nouveau Hugo Ekitike. Lors de la signature d’Elye Wahi l’hiver dernier, l’Eintracht Francfort avait de très grands espoirs pour le Français. Ce dernier sortait de six mois compliqués au sein de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas hésité à le vendre quand l’écurie allemande a posé 26 M€, plus des bonus, durant le mois de janvier 2025. Dans la foulée, l’ancien joueur de Lens, qui a vécu son passage à Marseille comme un échec, a expliqué sa décision. «Je suis heureux d’être à l’Eintracht à partir de maintenant. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Pour moi, il a été rapidement clair que je voulais saisir cette chance et venir ici. Je veux rendre la confiance placée en moi en réalisant de bonnes performances et en marquant des buts.»

Wahi est derrière la concurrence

De son côté, l’Eintracht Francfort s’est félicité de cette signature par la voix de son directeur sportif, Markus Krösche. «Nous suivons Elye Wahi depuis un certain temps et nous sommes heureux qu’il joue désormais à l’Eintracht Francfort. Elye est un attaquant rapide, doté d’une bonne frappe et d’un instinct de buteur très développé. C’est un jeune joueur en plein développement, dont nous sommes convaincus des qualités. En même temps, nous lui donnons le temps d’adaptation nécessaire.» Le plan était de relancer l’attaquant âgé de 22 ans et de le revendre très cher dans quelques saisons comme Hugo Ekitike, qui était placardisé au PSG et qui a été vendu plus de 90 M€ cet été à Liverpool.

Mais avec Wahi, l’écurie de Bundesliga est encore très loin d’atteindre ses objectifs. Durant ses six premiers mois, il est apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues. Il n’a pas été décisif. Il lui fallait un temps d’adaptation comme il l’a avoué à L’Equipe. « Le début a été un peu compliqué, parce que je suis arrivé blessé et qu’il fallait que je m’adapte à une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle exigence. Mais je pense que le moment était propice pour partir à l’étranger. Aujourd’hui, tous les feux sont au vert. J’essaie d’avancer, de faire mon trou. Step by step.» Cette saison, il y a du mieux. L’ancien joueur de Montpellier et de Lens en est à 8 matches toutes compétitions confondues, dont seulement 2 dans la peau d’un titulaire.

Un avenir incertain à Francfort

Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 3 assists. Mais il n’est pas un élément essentiel du onze de Dino Toppmöller. Ce dernier s’appuie notamment sur Jonathan Burkardt, arrivé cet été de Mayence et qui a marqué 5 buts et délivré 1 assist en 8 matches, dont 7 en tant que titulaire. Wahi a donc encore beaucoup de travail et de chemin à parcourir pour espérer déloger son concurrent. Et les choses ne vont pas s’arranger pour lui. Ce mercredi, Sky Germany révèle que l’Eintracht Francfort souhaite recruter William Osula. Un joueur déjà approché lors des derniers mercatos mais qui est resté à Newcastle. Cet hiver, les Allemands comptent retenter le coup pour le Danois sous contrat jusqu’en 2029 chez les Magpies.

Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le Français, qui verrait arriver un élément offensif supplémentaire. Sky Germany ajoute que Francfort, qui veut se débarrasser de Michy Batshuayi, n’est pas satisfait par Wahi. «Il ne répond clairement pas aux attentes», écrit la publication allemande. De là à envisager un départ anticipé dès cet hiver ? Sky Germany indique que cela est peu probable mais n’exclut pas totalement cette option. Bild assure aussi que si une bonne proposition arrive pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2030, elle sera forcément étudiée par Francfort qui n’écarte pas son départ. Les Allemands ont investi 26 M€ (+ des bonus) pour un élément dont la valeur marchande a chuté puisqu’elle est passée de 25 M€ en décembre 2024 à 18 M€ en octobre 2025 selon le site spécialisé transfermarkt.

Francfort n’exclut pas un départ

Ce qui n’a pas échappé à Francfort, qui veut certainement limiter la casse avec le pari Elye Wahi. Interrogé sur le joueur tricolore, le directeur sportif Timmo Hardung a avoué : «dans certaines situations, en tant que club, il faut fermer les portes à l’extérieur et laisser notre équipe travailler. Notre boulot, c’est d’aider les joueurs en difficulté à s’améliorer. Mais il est vrai qu’Elye n’a pas encore été très heureux lors de ses apparitions. Son processus d’intégration et de progression ne s’est pas déroulé au niveau qu’on attendait.» Sous pression, Elye Wahi a encore un peu de temps pour inverser la tendance et répondre aux attentes de Francfort.

Mais il va devoir montrer un meilleur visage selon Dominik Schneider, journaliste pour Fussball Transfer. «Je me souviens encore de Wahi lors de ses matches en France. Il est loin d’être au meilleur de sa forme, il semble incapable d’atteindre son meilleur niveau. Son problème, c’est qu’il n’a toujours pas marqué (en championnat, ndlr). Peut-être qu’il finira par percer lorsqu’il marquera un but ou deux. La question est de savoir si Francfort lui accordera le temps et la confiance nécessaires pour y parvenir.» Réponse dans quelques mois…