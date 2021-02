Serie A : le Torino s'exporte bien et s'offre Cagliari

Pour le compte de la 23ème journée de Serie A, Cagliari accueillait le Torino au Sardegna Arena. Surpris sur sa pelouse par l'Atalanta (1-0) le week-end dernier, les hommes d'Eusebio Di Francesco devaient réagir pour espérer sortir de la zone rouge. De son côté, le Torino, tenu en échec par le Genoa (0-0) samedi dernier, pouvait prendre ses distances avec son adversaire du soir et s'éloigner des trois dernières places du classement.

Le Torino trouvait l'ouverture dans le dernier quart d'heure par Bremer qui profitait d'un bon service de Mandragora (0-1, 77e). Et le score n'évoluait plus. Grâce à son troisième succès de la saison, le Torino se hissait à la dix-septième place et comptait cinq longueurs d'avance sur Cagliari au classement.

