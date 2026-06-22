CdM 2026, Algérie : Amoura contraint de déclarer forfait

La sélection algérienne a été frappée par une très mauvaise nouvelle à la veille de son match crucial face à la Jordanie. Mohamed Amoura est contraint de renoncer après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse lors de la dernière séance d’entraînement, organisée samedi à Lawrence avant le départ pour la Californie selon la presse locale. Les examens médicaux ont confirmé une lésion nécessitant une période de repos estimée à environ deux semaines, ce qui compromet sa participation non seulement à cette rencontre, mais aussi au dernier match de poule prévu contre l’Autriche.

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Un coup dur de plus pour Vladimir Petkovic, déjà fragilisé après la lourde défaite inaugurale face à l’Argentine (0-3). L’attaquant de Wolfsburg, attendu pour apporter vitesse, profondeur et percussion dans un match où l’Algérie devra faire face à un bloc bas, devait initialement retrouver une place de titulaire. Son absence oblige désormais le sélectionneur à revoir ses plans, sans véritable équivalent dans son effectif pour reproduire ses qualités. Au-delà de l’aspect tactique, ce forfait tombe également au plus mauvais moment pour Amoura, en quête de rythme et de confiance après une période délicate.