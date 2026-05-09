Le FC Nantes se prépare à une immense vague de départ après sa descente en Ligue 2

Le rêve du maintien a pris fin vendredi soir au FC Nantes. Battu par Lens en ouverture de la 33e journée, les Canaris sont officiellement en Ligue 2 avant même la dernière journée de Ligue 1, contre Toulouse dimanche prochain. La saison prématurément terminée, Nantes va maintenant devoir se remobiliser pour réussir sa descente, car il y aura un gros travail à faire pour remonter dès l’année prochaine et retrouver l’Elite. Cela commencera par la succession de Vahid Halilhodzic et à celle d’un responsable recrutement, mais aussi d’une refonte totale de l’effectif.

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Car comme le rapporte le journal L’Equipe, la direction des Canaris est en passe de perdre une majeure partie de ses joueurs. L’aventure se termine pour le gardien Anthony Lopes, qui ne prolongera pas après la descente. Alexis Mirbach devrait être le gardien titulaire l’an prochain, alors que Patrik Carlgren n’a pas encore prolongé et Alban Lafont est encore prêté au Panathinaïkos, sans option d’achat. Francis Coquelin et Youssef El Arabi, qui arrivent aussi en fin de contrat vont aussi partir, tout comme Deiver Machado et Uros Radakovic, dont l’avenir était lié au maintien.

Tylel Tati et Matthis Abline vendus au prix fort ?

Mais ce n’est pas tout. Car Abakar Sylla, prêté par Strasbourg fin janvier, et Nicolas Cozza, prêté par Wolfsburg, retourneront dans leur club. Tylel Tati (18 ans), sous contrat jusqu’en 2030, devrait être vendu au prix fort et ne sera pas bradé. Tout comme Matthis Abline, qui ne manquera pas de prétendants cet été. Enfin, trois autres départs sont attendus avec Mohamed Kaba, qui va retourner à Lecce, Amady Camara, à Sturm Graz et Rémy Cabella à Olympiakos, qui l’avait prêté jusqu’à cette fin de saison.

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De plus, nous vous annoncions que le jeune Yassine Benhattab, de retour de son prêt intéressant à Reims, était courtisé en France, mais aussi à l’étranger. Et pour rester ? En attaque, Nantes espère conserver Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed. Le club souhaite aussi conserver Frédéric Guilbert et Mathieu Acapandié, actuellement en fin de contrat. Nantes compte aussi sur Johann Lepenant, Louis Leroux et Ibrahima Sissoko. En défense, plusieurs joueurs sont annoncés comme piliers du projet remontée, notamment Chidozie Awaziem, Kelvin Amian et Ali Yousuf. Un sérieux chantier à gérer, alors que la descente n’est même pas encore digérée.