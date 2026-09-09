Naples - Arsenal : les compositions officielles

Pour cette première journée de Ligue des Champions, Naples accueille Arsenal au stade Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri opte pour un 4-3-3 avec Meret dans les cages, protégé par Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín et Olivera. Gilmour, Lobotka et De Bruyne composent l’entrejeu. Devant, Højlund est accompagné de Politano et Alisson Santos.

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En face, Mikel Arteta aligne également un 4-3-3. Raya garde les cages derrière White, Konsa, Gabriel et Hincapié. Rice, Merino et Ødegaard sont associés au milieu, tandis que Saka et Eze accompagnent Gyökeres en attaque.