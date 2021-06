Nasser Al-Khelaïfi promet un mercato XXL pour son PSG

La suite après cette publicité

Il en avait des choses à dire. Après avoir fait le point sur les sujets brûlants Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a longuement évoqué le mercato d'été à venir pour son Paris SG au cours de son long entretien accordé à L'Équipe. Et le patron parisien, débordant d'ambition, a clairement annoncé la couleur.

«Ces deux dernières années, on n’a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu’on est là. Maintenant, on doit encore s’améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu’on veut faire», a-t-il lâché, sûr de lui, avant de poursuivre. «La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été», a-t-il garanti.

Du lourd cet été

L'homme fort du club de la capitale a également assuré des investissements lourds à venir. «On va en faire, on va en faire (sourire)», a-t-il envoyé, appréciant l'assouplissement des règles du fair-play financier. Un message fort qui promet donc une sacrée animation dans les travées du Parc des Princes dans les semaines à venir et de rassurer un Kylian Mbappé désireux d'avoir des garanties sportives pour sceller son avenir au PSG.

«S’il dit ça, c’est qu’il veut gagner et ce n’est pas une mauvaise chose. On est ambitieux nous aussi. Mais s’il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n’est pas possible. Je répète, c’est un garçon super, je suis sûr qu’il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1», a-t-il conclu. Tout le monde semble sur la même longueur d'onde !