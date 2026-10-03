Ligue des Nations : l’Angleterre colle un 7-0 historique en Croatie !

L’affiche avait un goût de revanche. Quelques mois après leur rencontre plaisante lors de la Coupe du Monde, où l’Angleterre était sortie vainqueuse, Croates et Anglais se retrouvaient dans cette phase de poules de Ligue des Nations ce samedi. Après une victoire face à la Tchéquie pour essuyer le revers contre l’Espagne, l’Angleterre voulait enchaîner. Ainsi, pour ce déplacement à Rijeka, Thomas Tuchel avait sorti l’artillerie lourde en alignant un quatuor offensif Saka-Bellingham-Gordon-Kane. En face, Slaven Bilic a aligné Luka Modrić, Joško Gvardiol ou encore le Lensois Franjo Ivanović dans son onze.

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Après une déroute face à l’Espagne (4-1) mardi, le plan croate a rapidement volé en éclats sous la pression étouffante des Three Lions. Dès la 8e minute, Harry Kane ouvrait parfaitement le score sur un service de Bellingham après une récupération haute (0-1, 8e). Complètement dépassés dans l’engagement, les Vatreni ont encaissé un second but par Bellingham, exceptionnel dans cette rencontre, à la 21e minute (0-2), avant qu’Anthony Gordon n’enfonce le clou d’une tête plongeante (0-3, 39e). Malgré les parades décisives de Livaković et un incroyable raté de Mateo Kovačić face au but vide, Bukayo Saka pliait l’affaire juste avant la pause (45e+1, 0-4) au terme d’une contre-attaque dévastatrice, concluant un premier acte à sens unique.

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La Croatie s’est totalement sabordée

Au retour des vestiaires, Bilic tentait le tout pour le tout en effectuant trois changements d’entrée, lançant Pasalic, Vlasic et Matanovic. Cela n’aura pas été suffisant pour arrêter le rouleau compresseur anglais. Sur un superbe mouvement collectif initié côté droit par Anderson, Kane s’offrait un doublé en taclant au second poteau à la 53e minute. Dans la foulée, Bilic sortait un Luka Modrić complètement résigné pour lancer Jakic, mais la machine anglaise était inarrêtable avec des offensifs en feu ce soir. Avec leur supériorité, les Three Lions se voyaient même offrir des cadeaux difficiles à refuser. C’est comme ça que Saka a profité d’une relance lunaire de Stanisic à l’entrée de la surface pour signer lui aussi un doublé et porter le score à 6-0 à la 66e minute.

Harry Kane, à nouveau lui, pour conclure une superbe action collective ! Et la Croatie se dirige vers la plus large défaite de son histoire à domicile #lequipeFOOT



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Sérieuse et rigoureuse jusqu’au coup de sifflet final, l’Angleterre a parachevé son succès exceptionnel avec un septième but inscrit par Morgan Rogers (0-7, 88e). Avec ce festin, l’Angleterre signe un succès éclatant qui vient mettre la pression à l’Espagne dans cette ligue A de Ligue des Nations. C’est en revanche une déroute historique pour la Croatie, terrassée devant son public sur le plus gros score de son histoire. Déjà giflée par l’Espagne quelques jours plus tôt, la sélection croate sombre dans la crise et Slaven Bilic se retrouve plus que jamais en danger sur le banc des Vatreni, seulement trois matches après son arrivée. Dans le même temps, les matchs de la Ligue C avaient lieu. Ainsi, l’Islande s’est imposée confortablement contre la Biélorussie (3-0). La Finlande a dompté l’Albanie (2-1), quand la Biélorussie et l’Estonie ont respectivement disposé de Saint-Marin (4-0) et du Luxembourg (1-0).