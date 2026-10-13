Barça, Joan Laporta : « nous pratiquons le meilleur football d’Europe et, par conséquent, le meilleur au monde »

Le FC Barcelone réalise un excellent début de saison. En Liga, la formation blaugrana est première du classement avec huit victoires en autant de rencontres et elle a déjà relégué le Real Madrid à six longueurs. En Ligue des Champions, les Culés, qui affrontent Galatasaray ce soir, ont parfaitement lancé leur saison européenne avec une victoire 5-1 face à Feyenoord et pointent au troisième rang du classement. Un constat logique pour son président Joan Laporta.

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« Je pense que nous pratiquons le meilleur football d’Europe et, par conséquent, le meilleur au monde. D’autres équipes qui réalisent également de très bonnes performances, comme le PSG ou le Bayern de Munich, sont des candidates à la victoire dans les compétitions auxquelles nous participons. Et il y a toujours une équipe qui crée la surprise, il faut en tenir compte. Mais en termes de qualité footballistique, je pense que, disons, pour l’instant, c’est nous qui jouons le mieux. Et en plus, nous jouons mieux et nous offrons un beau spectacle. Cela permet aux supporters, et surtout, bien sûr, à nos fans, de passer un bon moment. Notre jeu est divertissant, j’aime ça », a-t-il confié, dans des propos relayés par Marca.