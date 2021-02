Barça : la Fédération ouvre un dossier contre Gerard Piqué

« Un ancien arbitre, je ne me souviens plus de qui il s’agit, peut-être Iturralde, disait que 85% des arbitres sont pour Madrid (le Real, ndlr). C'est une statistique qui a été donnée, vous pouvez vérifier. Comment ne vont-ils pas siffler en faveur de Madrid ? Inconsciemment, mais comment ne pas penser qu’ils vont être plus d’un côté que de l’autre ? Au final, si tu supportes un club… Je respecte totalement le professionnalisme des arbitres. Je sais qu’ils essaient de faire le meilleur travail possible, mais quand un moment de doute arrive… ». Telles étaient les déclarations de Gerard Piqué lors d'un entretien accordé au youtubeur DJ Mariio la semaine dernière.

Et ces propos risquent de coûter cher au défenseur catalan, actuellement blessé. Selon la Cadena COPE, le Comité de compétition de la Fédération Espagnole a ouvert un dossier contre lui. Selon elle, le numéro 3 du Barça porte, par ses déclarations, atteinte à l'honnêteté et au professionnalisme des arbitres. Cette saison, plusieurs joueurs et entraîneurs de Liga ont écopé de sanctions allant jusqu'à 4 matchs de suspension pour des déclarations contre le corps arbitral. Reste donc à voir la sanction qui attend Piqué...