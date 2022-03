Serie A : la Roma surclasse la Lazio dans le derby

Pour la 30eme journée de Serie A, l'AS Roma accueillait la Lazio dans un très alléchant derby de Rome. Un match dans le match entre José Mourinho et Maurizio Sarri. Et dans ce duel à distance, c'est le Portugais qui a très largement dominé le match puisque son équipe s'est nettement imposée 3-0 dans ce match. Trois buts inscrits en premières périodes.

Il ne fallait qu'une seule minute de jeu pour voir Tammy Abraham ouvrir le score. L'attaquant anglais suivait bien après un corner frappé directement sur la barre par Pelligrini (1e). En très grande forme, l'ancien de Chelsea s'offrait même un doublé quelques minutes plus tard (22e). Impuissante, la Lazio concédait un troisième but par le capitaine Pelligrini. Ce dernier déposait une merveille de coup franc dans la lucarne de Strakosha. Avec ce large succès, l'AS Roma passe devant son adversaire du jour et remonte à la 5eme place.