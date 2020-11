MU : Paul Pogba encore repris de volée

Pas épargné par de petites blessures, puis mis sur la touche par Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba avait finalement retrouvé sa place de titulaire le week-end dernier face à Arsenal. Défaits sur le plus petit des scores, les Red Devils sont quinzièmes de Premier League et voient les autres cadors du championnat prendre un peu plus d'avance chaque semaine. Concédant le penalty qui a donné la victoire aux Gunners, Paul Pogba s’est une nouvelle fois attiré les foudres des observateurs qui n’ont pas manqué de le critiquer. C’est en tout cas le cas de Réné Meulensteen. L’ancien bras droit de Sir Alex Ferguson entre 2007 et 2013 à Manchester a, affirmé au micro de Stadium Astro que le milieu de terrain français n’était pas assez bon pour être qualifié de joueur de classe mondiale.

«Vous pouvez avoir tout le talent du monde, mais c'est une question de travail acharné, et c'est un travail acharné qui fait remonter cette qualité à la surface. Pour moi, il n'a pas assez travaillé. Je peux le voir tout le temps, c'est trop lent, c'est laborieux et il n'y a aucune urgence à ce sujet et d'autres équipes peuvent en profiter. Je n'utiliserais jamais la classe mondiale aussi facilement parce que je connais des joueurs d'hier et d'aujourd'hui et ils méritent d'être récompensés, d'être considérés comme joueurs de classe mondiale. À mon avis, Paul ne mérite pas cela parce que je ne pense pas qu'il a répondu aux attentes» a-t-il ainsi affirmé.