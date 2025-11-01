PSG : Luis Enrique réagit au plan de jeu hyper défensif de l’OGC Nice

Longtemps accroché par l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain s’en est finalement remis à son supersub Gonçalo Ramos pour obtenir les trois points, ce samedi soir, lors de la 11e journée de Ligue 1. Un succès précieux permettant aux Parisiens de conforter leur première place. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a lui été interrogé sur le plan de jeu des Niçois, organisés en 5-4-1 et prêts à tout pour défendre le point du match nul.

« Je suis l’entraîneur du PSG et je cherche à améliorer mon équipe. Mais je suis très respectueux de ce que font les autres. J’aime attaquer un bloc bas, il faut être précis, parce qu’on n’a pas de temps et pas d’espace, et il faut du mouvement, avec ou sans ballon. C’est la phase de jeu que je connais le plus, c’est beau et frustrant à la fois, surtout contre une équipe comme Nice qui défend aussi bien, avec de la qualité. Mais c’est normal, on accepte ça. C’est un football différent du nôtre, atypique, mais je comprends tout et je l’accepte », a finalement avoué le technicien parisien. Classe.