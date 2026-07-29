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Neymar annonce sa retraite internationale !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Neymar en pleurs, encore @Maxppp

Neymar s’est exprimé au Brésil, au sujet d’une nouvelle polémique dont il fait l’objet avec son club de Santos. Mais c’est une autre déclaration qui fait jaser ce mercredi. A la fin de son passage devant les médias, il a été interrogé sur une possible présence pour la future Coupe du Monde 2030. Et ce alors que son retour en 2026 avec la Selecao avait déjà généré de nombreux débats, sur sa légitimité. Neymar a coupé court à tout espoir, et de fait quasiment annoncé sa retraite internationale.

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« Mon aventure avec l’équipe nationale est terminée. J’y ai marqué l’histoire et j’en suis très heureux. J’ai vécu tellement de choses. J’ai tout donné, j’ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais je crois que je n’en ai plus envie », a-t-il lancé. Reste à savoir ce qu’il fera également à l’issue de son contrat avec Santos, le 31 décembre prochain. La presse brésilienne annonçait en début de semaine est à un départ libre.

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