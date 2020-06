OL, LdC : Jean-Michel Aulas s'enflamme pour la suite de la compétition

La Ligue 1 étant arrêtée prématurément, l'Olympique Lyonnais n'a plus que sa finale de Coupe de la Ligue contre le PSG et la suite de la Ligue des Champions à jouer. Après avoir gagné (1-0) son huitième de finale aller de C1 contre la Juventus, le club rhodanien devra réaliser l'exploit de contenir Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers dans le second acte, afin de voir les quarts de finale. Pour Europe 1, Jean-Michel Aulas a affiché ses ambitions pour la suite de la compétition. Il croit en ses hommes et espère que ces derniers réaliseront quelque chose de grand.

« On espère, on se dit que ce serait magnifique, dans une année où on a été contestés, que nos joueurs, qui sont des joueurs qui ont de l'envie, notre staff est gonflé à bloc, si on pouvait aller à Lisbonne jouer notre chance dans un Final 8. Si on élimine la Juventus, on serait à trois matchs ou deux matchs d'une finale de la Ligue des champions. C'est magnifique. Donc il y a beaucoup d'envie et on espère qu'on sera à Lisbonne », a-t-il déclaré. L'Olympique Lyonnais a repris l'entraînement cette semaine et a jusqu'au mois d'août pour préparer ce choc contre la Juve. La date n'est pas encore connue. Plusieurs éléments de réponse à ce sujet, mais également sur le Final 8 annoncé à Lisbonne, pourraient être apportés lors du Comité exécutif de l'UEFA mercredi 17 juin.