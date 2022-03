Ligue 1 : lourde défaite du PSG à Monaco

La suite après cette publicité

Pour lancer ce dimanche de football en France, on avait droit à un choc historique entre deux gros clubs de notre belle Ligue 1, l'AS Monaco et le PSG. Et les deux équipes n'arrivaient pas dans leur meilleur moment pour ce choc de la 29e journée. Du côté du Rocher, on pointait à une triste neuvième position avant le coup d'envoi de la partie, et les rumeurs vont bon train quant à un ménage total après les résultats décevants de l'équipe de Philippe Clement. Côté parisien, inutile de rappeler ce qui s'est passé à Madrid puis le week-end dernier au Parc, et la colère autour d'hommes comme Mauricio Pochettino, Lionel Messi ou Neymar... La rencontre ne démarrait d'ailleurs pas forcément bien pour les Franciliens, puisque ce sont les Monégasques qui poussaient d'entrée. Pas fatigués malgré leur match européen jeudi dernier, les Asémistes lançaient quelques premiers avertissements, via un Jean Lucas très en forme, et qui poussait notamment Donnarumma à intervenir (21e). Assez passifs, les Parisiens allaient vite encaisser. Sur un centre de Fofana, Wissam Ben Yedder tirait son épingle du jeu et d'une belle déviation de l'extérieur du gauche, battait le portier italien (1-0, 26e). Le PSG réagissait ensuite par accoups, à l'image de ce contrôle raté de Nübel qui étaient à deux doigts de se transformer en but gag (37e), alors que Fofana créait encore du danger sur frappe lointaine (41e).

L'avantage monégasque à la pause était donc plutôt logique compte tenu du scénario de ces premières quarante-cinq minutes, avec un PSG très insuffisant, que ce soit au niveau du jeu ou de l'attitude. Au retour des vestiaires, on voyait un PSG un peu plus haut sur le terrain, et sur son ancienne pelouse, Kylian Mbappé manquait une sacrée occasion, pourtant seul au point de penalty (51e). On sentait tout de même un peu de nerfs et de tension côté parisien, ce qui empêchait les hommes de Mauricio Pochettino de se concentrer à 100%. Le chrono défilait, et le PSG n'y arrivait toujours pas. Les Monégasques eux étaient cyniques et cliniques. Ben Yedder trouvait ainsi Aguilar dans la surface. Ce dernier déviait pour Kevin Volland, qui finalisait à merveille, bien placé entre Marquinhos et Danilo (2-0, 68e). Autant dire que des joueurs comme Neymar offraient encore une prestation très insuffisante... Le score allait encore bouger, puisque sur un penalty provoqué par Presnel Kimpembe, Ben Yedder s'offrait le doublé (3-0, 84e). Le calice jusqu'à la lie... Les trois points en poche, Monaco remonte à la septième place, alors que le PSG a toujours quinze points d'avance sur l'OM en tête du championnat. Mais les prochaines heures s'annoncent mouvementées du côté de la capitale...

Revivez le film du match sur notre live commenté.