Jude Bellingham a choqué tout le monde, la France pleure la disparition d’Eric Roy

Bellingham répond présent

C’était un choc attendu et il a tenu toutes ses promesses. Le remake de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 entre l’Angleterre et la Croatie nous a offert une pluie de buts et sans doute le meilleur match de cette première semaine de Coupe du Monde. Un succès 4-2 des Anglais qui ont été rugissants comme le placarde le Daily Mail sur sa Une. Emmenés par son prince Harry Kane auteur d’un premier but sur penalty en début de rencontre puis d’un second avant la pause, les hommes de Thomas Tuchel ont fait forte impression pour leur première sortie dans ce mondial. Si Harry Kane a brillé et a été élu homme du match par notre rédaction qui l’a crédité d’un 8,5/10, son compatriote Jude Bellingham, gratifié d’un beau 7,5 par notre rédaction a, lui aussi, fait grosse impression dans l’entrejeu britannique. Le game changer Jude Bellingham scelle le débat s’exclame le tabloïd anglais alors que certain avant la compétition réclamait de le voir sur le banc et que son entraîneur Thomas Tuchel ne lui a pas fait de cadeau. AS va même plus loin et parle du milieu madrilène comme « l’héritier devenu Roi » et couronné par son adversaire du soir un certain Luka Modric rien que ça. Après une saison mitigée du côté de la Casa Blanca, le milieu semble avoir retrouvé de sa splendeur dans la plus prestigieuse des compétitions.

La suite après cette publicité

Une maladie connue par les médias

La triste information de la soirée est la disparition d’Eric Roy. A 58 ans, le coach du Stade Brestois touché depuis plusieurs années par un cancer du Pancréas nous a quittés comme l’a indiqué sa famille dans un communiqué. Malgré la distance, les Bleus ont été attristés par cette nouvelle et ont notamment fait une minute de recueillement en hommage à un grand personnage du Football. Et forcément après cette terrible nouvelle, c’est toute la presse qui rend hommage à Eric Roy. « Le départ du King » placarde L’Équipe qui met en avant les mots de Didier Deschamps à l’égard du technicien parlant d’un homme très compétent et d’une personnalité attachante. Du côté du Parisien, on salue l’élégance et la discrétion d’Eric Roy, alors que sa maladie était connue par les médias, mais n’a été que très peu révélée au grand public. Des réactions de la presse, mais aussi de nombreux clubs, à commencer par celui dont il était toujours l’entraîneur, le Stade Brestois. « Tant de choses pourraient être dites aujourd’hui, mais c’est avant tout l’émotion et la peine de perdre un être cher qui nous envahissent. Éric, nous n’oublierons jamais tout ce que tu as apporté au club, ni l’homme que tu étais. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire du Stade Brestois 29 », indique notamment le club breton.

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo déçoit

Face à la République démocratique du Congo, les Portugais pensaient sans doute avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score de Joao Neves sur une tête comme il en a désormais l’habitude malgré sa petite taille, mais c’était sans compter sur l’égalisation congolaise juste avant la pause par l’intermédiaire de Yoan Wissa. Et malgré leur domination, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas cadré le moindre tir en seconde période et le score n’a plus évolué. Après ce faux pas, on cherche à identifier les coupables et l’un deux semble tout trouvé et ce n’est autre que la superstar portugaise Cristiano Ronaldo. Si la presse portugaise n’est pas tendre avec CR7, c’est aussi le cas du Daily Star qui consacre sa une en le qualifiant d’homme « invisible ». Crédité de la note de 3/10 par notre rédaction, Ronaldo n’a jamais su trouver la solution face aux robustes défenseurs de la RDC. Si le lillois Ngal’ayel Mukau a déclaré après la rencontre ne pas avoir mis en place de plan anti-Ronaldo, conscient qu’il n’est plus le même qu’avant, Thierry Henry n’a également pas hésité à dézinguer CR7 sur le plateau de Fox en s’en prenant notamment à son égoïsme.« Ce qui est important, c’est que l’équipe marque, pas toi. Lui, veut absolument marquer et se met sur la trajectoire de Bruno Fernandes. C’est mon point de vue, l’équipe doit marquer, pas forcément toi. » Même constat du côté de la presse internationale qui ne manque pas de faire la distinction avec la prestation majestueuse de Messi face à l’Algérie à l’image du Thelegraph qui parle d’un Ronaldo « relégué dans l’ombre de Messi ».