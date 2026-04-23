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Bundesliga

Bayern Munich : Manuel Neuer refuse de commenter son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Manuel Neuer @Maxppp

Alors que le Bayern Munich a remporté la Bundesliga le week-end dernier, les hommes de Vincent Kompany se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Allemagne hier soir. Et puisqu’il est plus simple de poser des questions délicates dans les moments de joie, Manuel Neuer n’a pas échappé à la suivante : «un petit mot sur votre avenir ?» Le portier allemand de 40 ans a clairement refroidi les curieux au micro de Sky Sport.

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« Vous pouvez me poser cette question maintenant, mais je ne vais rien annoncer. Pour l’instant, tout va bien, c’est cool, nous sommes bons dans toutes les compétitions » a-t-il envoyé froidement au média sportif. Pour rappel, son contrat court jusqu’au mois de juin et rien n’a encore été acté de sa part. Désormais, il lui reste encore la Ligue des Champions à aller chercher avec ses coéquipiers et il semble en être capable.

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