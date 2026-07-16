OM, Bruno Genesio : «ceux qui pensent que je vais toujours être gentil se trompent»

Nommé pour succéder à Habib Beye sur le banc de l’OM, Bruno Genesio était présent en conférence de presse ce mercredi aux côtés de son directeur sportif Grégory Lorenzi. L’ancien coach du LOSC a notamment été interrogé sur les raisons pour lesquelles son profil collait avec l’OM. Il a également posé les bases de sa méthode et de son caractère.

La suite après cette publicité

«Pourquoi je suis compatible avec l’OM ? On a dit qu’il fallait de la folie pour entraîner l’OM mais je ne crois pas, peut-être par moment. Mais il faut rester serein, garder la tête froide, de la lucidité, je pense que c’est l’un de mes traits de caractère. Je ne dors pas debout, ceux qui pensent que je vais toujours être calme, gentil, se trompent. Je sais monter le curseur quand il faut mais ce n’est pas ma méthode car on peut faire passer plein de messages en étant bienveillant. Et ça ne veut pas dire que la voix ne s’élèvera pas par moment. On a besoin de retrouver du calme.»