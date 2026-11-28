Ce samedi soir, le PSG a conforté sa place de leader en s’imposant à domicile face à Lorient (2-0). Un résultat positif pour des Parisiens qui auraient pu marquer plus de buts face à l’une des meilleures défenses de Ligue 1. De leur côté, les Merlus peuvent également nourrir quelques regrets. Après avoir raté un nouveau penalty, le 3e en 4 tentatives cette saison, et touché la barre à deux reprises, le club breton aurait pu s’offrir une fin de match haletante. Malgré cette belle prestation d’ensemble avec une volonté farouche de créer du jeu, Alexandre Dujeux a salué la performance de ses joueurs tout en étant amer suite aux occasions mal exploitées par ses ouailles au micro de Ligue 1+ :

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«On a cherché à jouer en première période comme on le fait habituellement. On a insisté mais dans les 30 derniers mètres, on a pêché Je ne sais pas si c’est eux ou un manque de qualité chez nous. Ils ont pris le dessus au retour des vestiaires. En seconde période, on a eu une belle réaction, on rate le penalty. On a perdu contre plus fort que nous, on a cherché à jouer notre jeu. Il y a des motifs de satisfaction. Il y a des choses à tirer de cette fin de match. Il faut que notre groupe se lâche, prendre plus d’initiatives. On doit se lâcher. Contre le PSG, ce n’est pas facile. Il y a deux barres, un peno…il y a des choses à corriger mais il faut aussi travailler sur plusieurs choses. Les penalties…les précédents nous ont coûté des points. Ca se passe dans la tête, c’était déjà le cas l’année dernière. Il faut qu’on le travaille plus à l’entraînement. On en a raté trois déjà, on peut gagner contre Brest et Rennes mais on le loupe. Et ce soir, ça aurait pu nous aider. Il faut qu’on réfléchisse et qu’on s’exerce à l’entraînement.»