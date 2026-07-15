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Coupe du Monde 2026, Maroc : Achraf Hakimi sort enfin du silence après l’élimination

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
Achraf Hakimi lors de France-Maroc @Maxppp

Largement décrié au Maroc après sa performance lors de cette Coupe du monde 2026, une réaction d’Achraf Hakimi était attendu après l’élimination face à la France en quarts de finale de la compétition. Après plusieurs jours d’attente, il s’est enfin exprimé par le biais d’un post sur ses réseaux sociaux.

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«Les grandes nations ne se définissent pas par une défaite, mais par tout ce qu’elles construisent. Le Maroc continue d’écrire son histoire. Et le meilleur reste à venir», a-t-il lancé.

Pub. le - MAJ le
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