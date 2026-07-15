Coupe du Monde 2026, Maroc : Achraf Hakimi sort enfin du silence après l’élimination

Largement décrié au Maroc après sa performance lors de cette Coupe du monde 2026, une réaction d’Achraf Hakimi était attendu après l’élimination face à la France en quarts de finale de la compétition. Après plusieurs jours d’attente, il s’est enfin exprimé par le biais d’un post sur ses réseaux sociaux.

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«Les grandes nations ne se définissent pas par une défaite, mais par tout ce qu’elles construisent. Le Maroc continue d’écrire son histoire. Et le meilleur reste à venir», a-t-il lancé.