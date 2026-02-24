La FFF vole au soutien de Wesley Fofana, victime d’insultes racistes

Expulsé contre Burnley lors du match nul de Chelsea en Premier League samedi (1-1), Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes après la rencontre sur ses réseaux sociaux. Un fléau malheureusement récurrent ces derniers temps. Trois jours après ces actes immoraux, la Fédération Française de Football a apporté son soutien à l’ex-Stéphanois.

La suite après cette publicité

« Depuis plusieurs jours, Wesley Fofana est la cible de propos racistes inacceptables. La FFF lui apporte son soutien entier et condamne avec la plus grande fermeté ces attaques inqualifiables. Le racisme n’est pas une opinion. C’est un délit. Nous ne pouvons tolérer la haine dans notre sport. Le maillot que l’on porte, quel qu’il soit, représente bien plus qu’un club ou une sélection : il porte des valeurs de respect, d’engagement et de solidarité. S’attaquer à un joueur pour la couleur de sa peau, c’est attaquer ces valeurs. Le terrain doit rester un espace de passion, de fierté et d’unité », a indiqué la 3F sur son compte X.