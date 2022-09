Tottenham : Harry Kane sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire en Angleterre

Harry Kane (28 ans) entend bien marquer de son empreinte l'histoire de la Premier League. Le serial buteur de Tottenham se rapproche en tout cas un peu plus des plus grands attaquants ayant évolué en Angleterre. De nouveau buteur (pour la 5ème fois de la saison) ce samedi lors de la victoire des Spurs contre Fulham (2-1), le capitaine des Three Lions a inscrit sa 188ème réalisation en Premier League.

Un but qui permet désormais à Harry Kane de régner seul sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat anglais. Celui qui porte le n°10 avec Tottenham n'est plus qu'à 20 longueurs de Wayne Rooney (208 buts), dauphin du seul et unique Alan Shearer (260 pions). Andy Cole (187 buts) est désormais relégué en 4ème position de ce classement.