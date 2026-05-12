OM : Benjamin Pavard a fait son choix pour son prochain club !

L’aventure de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille ne s’est pas passé comme prévu. Depuis son arrivée à Marseille lors du dernier mercato d’été, le champion du monde 2018 déçoit de plus en plus et n’apporte pas vraiment de fiabilité dans la charnière phocéenne. L’ex-joueur du Bayern Munich devait apporter son expérience et son leadership, mais les déboires de l’OM n’ont pas aidé cette saison. Et alors qu’il dispose d’une option d’achat d’environ 15 M€ dans son contrat, Benjamin Pavard ne devrait pas s’éterniser à Marseille.

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«Il a peut-être eu un moment de moins bien dans sa saison mais je lui ai dit que vu sa carrière, il était un grand joueur. Je l’ai trouvé bien à Toulouse (en L1), il est monté en puissance. Il a été bon dans la logique de dérochage, dans la lecture du jeu. Mon job est de maintenir cette confiance», expliquait Habib Beye à son sujet. Mais d’après les informations de Sky Sports, l’international françis aurait décidé de tourner la page de son passage à l’Olympique de Marseille afin de retrouver l’Inter Milan.

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Benjamin Pavard va devoir convaincre l’Inter Milan

Le défenseur français, toujours sous contrat avec le club italien pour encore deux saisons, ne voudrait plus continuer l’aventure sous le maillot olympien et souhaite maintenant réintégrer l’effectif des Nerazzurri et prouver à nouveau sa valeur en Serie A. Mais là encore, rien n’est fait pour l’avenir de l’ex-Lillois. Durant son passage à l’Inter Milan, le défenseur polyvalent a disputé 70 rencontres, inscrit un but et délivré quatre passes décisives, participant notamment au sacre en championnat lors de la saison 2023/2024.

Cette expérience italienne réussie reste un argument majeur dans sa volonté de retrouver Milan, mais la tendance était plutôt à un départ ces dernières semaines. Car la presse lombarde évoquait un désir de la direction milanaise de s’en séparer, notamment après avoir bouclé l’achat définitif de Manuel Akanji, qui s’est imposé cette saison et a remporté le Championnat. Cette saison à Marseille, Pavard a été un élément important avec 36 matchs joués, un but et trois passes décisives, malgré ses prestations en demi-teinte. Mais en dépit de ces performances, le tricolore espère redevenir un cadre des ambitions de l’Inter.