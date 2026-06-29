Ligue 1 : un mythique arbitre français va prendre sa retraite

L’arbitre français Benoît Bastien va mettre un terme à sa carrière au plus haut niveau après quinze ans d’exercice, selon une information de Vosges Matin. Âgé de 42 ans, le natif d’Épinal avait débuté en Ligue 1 à seulement 28 ans et s’est imposé comme l’une des références de l’arbitrage français. Élu meilleur arbitre de Ligue 1 lors des Trophées UNFP 2022 puis désigné meilleur arbitre de la saison 2024-2025 par la Commission fédérale de l’arbitrage, il a dirigé 227 matches de L1 et plus de 526 rencontres au total au cours de sa carrière.

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Benoît Bastien devrait toutefois rester impliqué dans le football français. Selon Vosges Matin, il s’apprête à prendre la direction du secteur professionnel de l’arbitrage au sein de la Fédération française de football. Il aura notamment à accompagner les évolutions de la profession, dont le développement de la sonorisation des arbitres, dispositif dont il avait été le premier utilisateur en France lors d’un match entre Lyon et Lorient en avril, pour expliquer en direct une décision prise après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage.