PSG : les grosses exigences de Luis Enrique envers ses remplaçants

Au sortir d’une défaite contre l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes (1-2), le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes mercredi soir, dans le cadre d’un match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens devront l’emporter face à des Canaris bien malades afin de faire un pas de plus vers le titre. Et à une semaine d’une demi-finale contre le Bayern Munich, Luis Enrique n’écarte pas l’idée de faire tourner une bonne partie de ses joueurs. Sans détour, le technicien espagnol a insisté sur l’exigence imposée à l’ensemble de son effectif.

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« Je vais avoir besoin de beaucoup de temps. Ce que je pense des remplaçants, c’est qu’on a tout gagné l’année dernière grâce à ce type de remplaçants. Ils se sont toujours bien entraînés, ont très bien joué quand il le fallait. Cette année, c’est la même chose. Ce serait ridicule de signer beaucoup de joueurs. On a une très grosse équipe. C’est normal d’avoir des petits renforts, ce sera la même chose la saison prochaine », a-t-il expliqué, prenant en exemple le cas de Lucas Beraldo, replacé en tant que numéro six, lui qui « n’avait pas d’opportunité comme défenseur central. On a vu cette possibilité au milieu, il performe très bien, il a la qualité technique et est fort. J’aime la manière dont il a joué ».

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Luis Enrique botte en touche pour Lucas Chevalier

« Si vous ne savez pas comment je gère le turnover au bout de trois années ici… c’est à vous de juger et d’analyser, je reste avec le même avis que d’habitude. Il faut voir tout ça de manière panoramique. Il y a encore deux matchs pour le championnat avant le Bayern. Je peux faire tourner, mais je ne sais pas. Ce serait très facile de dire que je gère très bien, je cherche à gagner tous les matchs. Il faut tout voir en perspective, avec l’expérience », a ajouté le technicien espagnol, qui a refusé d’évoquer le cas Lucas Chevalier.

Sur le banc depuis le 23 janvier dernier, l’international français (1 sélection) pourrait réapparaitre pour ce match en retard, mais son entraîneur n’a pas souhaité en dire plus : « on a l’objectif clair de chercher à gagner le match, c’est le plus important. Demain, on va décider de ce qui sera la meilleure équipe pour ce match ». Réponse ce mercredi, où certains pourraient avoir l’occasion de gagner des points pour la suite.