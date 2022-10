Liga : Bilbao contrarie le retour de Jorge Sampaoli sur le banc de Séville

Il avait quitté Séville après une petite saison et 53 matches passés sur le banc pour prendre les rennes de la sélection argentine, Jorge Sampaoli faisait son grand retour à la tête du club andalou ce samedi, à l'occasion de la réception de Bilbao, solide troisième. Dix-huitièmes et relégables, les Sévillans avaient cruellement besoin de points avant d'aborder cette 8e journée de Liga. Quelques jours après la claque reçue contre Dortmund (1-4), dans ce même Estadio Sanchez Pizjuan, et après avoir vu Julen Lopetegui être démis de ses fonctions, le Séville FC abordait ce match sans grandes certitudes. L'ancien coach de l'OM imposait d'entrée sa patte avec sept changements dans le onze, toujours en 4-3-3 : Devant, Isco était sauvé des eaux, alors que En Nesyri et Suso étaient remplacés par Papu Gomez et Dolberg. Au milieu, Guedelj et Jordan étaient reconduits et c’est Oliver Torres qui prenait la place d’Ivan Rakitic.

Derrière, c’était le grand chambardement. Exit Sallas, Carmona et Navas, remplacés par Marcao, Nianzou et Montiel. Enfin, plus surprenant, Bono laissait sa place dans le but à Dmitrovic. Devant son public, Séville enflammait le début de rencontre et ouvrait rapidement le score. Dans la surface, Oliver Torres récupérait un ballon mal contrôlé par Kasper Dolberg et ajustait Unai Simon de près (1-0, 4e). Après dix minutes intenses, les Sévillans s'appliquaient à contrôler le milieu de terrain. Dans le deuxième acte, c'est Mikel Vesga, qui d'une frappe limpide du pied gauche permettait aux Basques d'égaliser (1-1, 73e). En toute fin de match, Ander Herrera voyait rouge pour un tacle risqué juste devant sa surface (90e+4). Sur le dernier coup franc très bien placé, Lamela envoyait le ballon au-dessus. Un point qui n'arrange pas vraiment les affaires de Séville.