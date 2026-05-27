Menu Rechercher
Commenter 4
Exclu FM Liga MX

Iker Fimbres, la nouvelle pépite mexicaine qui plait en France

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Iker Fimbres face à James Rodriguez @Maxppp

Vous ne le connaissez probablement pas, et vous ne devriez pas tarder à le découvrir. Iker Fimbres, 20 ans seulement, est considéré comme une pépite au Mexique. Il y évolue du côté de Monterrey, au poste de milieu de terrain. Ses performances lui ont valu d’être appelé en sélection par Javier Aguirre, pour participer aux entraînements dans la dernière ligne droite de la préparation à la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Iker Fimbres aura sûrement l’occasion de retrouver sa sélection s’il confirme les espoirs placés en lui. Selon nos informations, il est sur la liste de plusieurs clubs européens, dont des français, comme le LOSC ou encore Monaco, et espagnols, à l’instar du Betis Séville.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga MX
Monterrey
Iker Jareth Fimbres Ochoa

En savoir plus sur

Liga MX Liga MX (Mexique)
Monterrey Logo CF Rayados de Monterrey
Iker Jareth Fimbres Ochoa Iker Jareth Fimbres Ochoa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier