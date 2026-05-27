Iker Fimbres, la nouvelle pépite mexicaine qui plait en France

Vous ne le connaissez probablement pas, et vous ne devriez pas tarder à le découvrir. Iker Fimbres, 20 ans seulement, est considéré comme une pépite au Mexique. Il y évolue du côté de Monterrey, au poste de milieu de terrain. Ses performances lui ont valu d’être appelé en sélection par Javier Aguirre, pour participer aux entraînements dans la dernière ligne droite de la préparation à la Coupe du Monde 2026.

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Iker Fimbres aura sûrement l’occasion de retrouver sa sélection s’il confirme les espoirs placés en lui. Selon nos informations, il est sur la liste de plusieurs clubs européens, dont des français, comme le LOSC ou encore Monaco, et espagnols, à l’instar du Betis Séville.