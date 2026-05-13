Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Les raisons fracassantes de l’absence de Roony Bardghji avec la Suède

Par Tom Courel
1 min.
Roony Bardghji avec le Barça. @Maxppp

Coup de tonnerre en Suède ! Alors que Roony Bardghji n’a disputé que 26 matchs avec le FC Barcelone cette saison, l’attaquant n’a pas été retenu dans la liste établie par Graham Potter pour la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet) avec sa sélection. Par ailleurs, cette absence provoquerait une sorte de séisme au pays. Selon plusieurs médias suédois, cette absence ne serait pas liée à son rendement, mais à un incident survenu après la qualification de la Suède face à la Pologne. Resté en tribunes et sans la moindre minute disputée durant la partie, Bardghji aurait très mal vécu ce choix. Après la qualification, son attitude aurait déplu à toute la sélection, au point de fragiliser ses prochaines venues dans le groupe.

La suite après cette publicité

D’après le journal Aftonbladet, les responsables de la Fédération suédoise ont été particulièrement déçus par le comportement du joueur pendant les célébrations. « C’était très étrange qu’il soit presque resté assis, de mauvaise humeur, alors que nous nous étions déjà qualifiés pour la Coupe du monde. Ce n’est pas du tout bénéfique » avait même confié une source proche. En interne, plusieurs joueurs auraient estimé que Bardghji se considérait au-dessus du collectif malgré son jeune âge. Isolé pendant les festivités, alors que le reste de l’équipe célébrait la qualification autour d’un dîner, lui aurait été dans un mal-être profond. Entre un faible temps de jeu et une attitude décrite comme inacceptable, sa saison 2025-26 n’est pas une réussite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
CDM
Barcelone
Suède
Roony Bardghji

En savoir plus sur

Liga Liga
CDM Coupe du Monde
Barcelone Logo Barcelone
Suède Flag Suède
Roony Bardghji Roony Bardghji
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier