Les raisons fracassantes de l’absence de Roony Bardghji avec la Suède

Coup de tonnerre en Suède ! Alors que Roony Bardghji n’a disputé que 26 matchs avec le FC Barcelone cette saison, l’attaquant n’a pas été retenu dans la liste établie par Graham Potter pour la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet) avec sa sélection. Par ailleurs, cette absence provoquerait une sorte de séisme au pays. Selon plusieurs médias suédois, cette absence ne serait pas liée à son rendement, mais à un incident survenu après la qualification de la Suède face à la Pologne. Resté en tribunes et sans la moindre minute disputée durant la partie, Bardghji aurait très mal vécu ce choix. Après la qualification, son attitude aurait déplu à toute la sélection, au point de fragiliser ses prochaines venues dans le groupe.

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D’après le journal Aftonbladet, les responsables de la Fédération suédoise ont été particulièrement déçus par le comportement du joueur pendant les célébrations. « C’était très étrange qu’il soit presque resté assis, de mauvaise humeur, alors que nous nous étions déjà qualifiés pour la Coupe du monde. Ce n’est pas du tout bénéfique » avait même confié une source proche. En interne, plusieurs joueurs auraient estimé que Bardghji se considérait au-dessus du collectif malgré son jeune âge. Isolé pendant les festivités, alors que le reste de l’équipe célébrait la qualification autour d’un dîner, lui aurait été dans un mal-être profond. Entre un faible temps de jeu et une attitude décrite comme inacceptable, sa saison 2025-26 n’est pas une réussite.