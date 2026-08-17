Julio Enciso quitte Strasbourg et revient à Ipswich

Julio Enciso est officiellement de retour à Ipswich Town. Le club anglais a confirmé ce lundi le recrutement définitif du Paraguayen en provenance de Strasbourg, où il avait évolué la saison dernière sous les ordres de Gary O’Neil. Le montant du transfert n’a pas été communiqué, mais le milieu offensif s’est engagé jusqu’en juin 2031. Prêté à Ipswich lors de la seconde partie de la saison 2024-2025 par Brighton, il avait inscrit deux buts en 13 apparitions.

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Enciso sort d’une saison particulièrement réussie avec Strasbourg, avec 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Le joueur de 22 ans avait notamment participé au beau parcours alsacien en atteignant les demi-finales de la Conference League et de la Coupe de France. International paraguayen, il a également disputé cinq rencontres lors de la Coupe du monde 2026, inscrivant notamment le premier but du Paraguay lors de la victoire contre l’Allemagne en huitièmes de finale. « Je suis tellement heureux d’être de retour à Ipswich Town. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejouer pour le manager dans un grand club comme Ipswich », a déclaré Enciso après sa signature.